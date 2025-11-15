IPL 2026: टीमों ने जारी की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की सूची, जानिए क्या हुए बदलाव

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सभी फ्रेंचाइजी ने 15 नवंबर की समय सीमा से पहले रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। रिकॉर्ड ट्रेड डील में संजू सैमसन को हासिल करने वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों (11) को रिलीज किया है। इसी तरह अन्य टीमों ने भी बड़े बदलाव किए हैं। आइए IPL 2026 की आगामी नीलामी से पहले सभी टीमों के रिटेन खिलाड़ियों की अंतिम सूची पर नजर डालते हैं।

#1 CSK ने सैमसन के लिए जडेजा और कर्रन का सौदा किया CSK के रिटेन खिलाड़ी: रुतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, आर घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजनप्रीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल और मुकेश चौधरी। CSK के रिलीज खिलाड़ी: सैम कर्रन और रविंद्र जडेजा (ट्रेड), राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सी चंद्रन सिद्धार्थ, दीपक हूडा, रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, विजय शंकर, जैमी ओवरटन, शेख राशिद, मथीशा पथिराना और कमलेश नागरकोटी। CSK का शेष पर्स: 43.4 करोड़ रुपये।

#2 RCB ने 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इन प्रमुख खिलाड़ियों को किया रिटेन: रजत पाटीदार, विराट कोहली, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, सुयश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख डार सलाम, जोश हेज़लवुड, टिम डेविड, अभिनंदन सिंह, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, यश दयाल। RCB के रिलीज खिलाड़ी: लियाम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगिडी, मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक चिकारिया, मोहित राठी, मनोज भंडागे, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी। RCB के पास अब शेष पर्स: 16.4 करोड़ रुपये।

#3 KKR ने आंद्रे रसेल समेत 5 खिलाड़ी किए रिलीज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) आगामी संस्करण ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के बिना खेलेगी। टीम ने उनके साथ 4 अन्य खिलाड़ियों को भी रिलीज किया है। KKR के रिटेन खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, लवनिथ सिसोदिया, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, शिवम शुक्ला, हर्षित राणा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, चेतन सकारिया। KKR के रिलीज खिलाड़ी: वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, क्विंटन डिकॉक, एनरिक नॉर्खिया और मोईन अली। KKR का शेष पर्स: 64.3 करोड़ रुपये।

#4 SRH ने LSG से किया मोहम्मद शमी का सौदा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने व्यापार सौदे में मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) को दे दिया। SRH के रिटेन खिलाड़ी: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस (कप्तान), जयदेव उनादकट, ईशन मलिंगा और जीशान अंसारी। SRH के रिलीज खिलाड़ी: शमी, अभिनव मनोहर, अथर्व तायड़े, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर और एडम जैम्पा। SRH का शेष पर्स: 25.50 करोड़ रुपये।

#5 GT ने 5 खिलाड़ियों को किया रिलीज गुजरात टाइटंस (GT) ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर और जयंत यादव। GT ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: दासुन शनाका, महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, कुलवंत खेजरोलिया और गेराल्ड कोएत्जी। GT का शेष पर्स: 12.90 करोड़ रुपये।

#6 MI ने 9 खिलाड़ियों को किया रिलीज MI के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ी: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्ज़, रयान रिकेलटन, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा और अल्लाह गजनफर। MI के रिलीज किए गए खिलाड़ी: सत्यनारायण राजू, रीस टॉप्ली, केएल श्रीजिथ, कर्ण शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर (LSG में गए), बेवोन जैकब, मुजीब उर रहमान, लियाज विलियम्स और विगनेश पुथुर। MI का शेष पर्स: 2.75 करोड़ रुपये।

#7 PBKS ने ग्लेन मैक्सवेल समेत कई खिलाड़ियों को किया रिलीज PBKS ने इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताकर किया रिटेन: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अर्शदीप सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, विशाक विजयकुमार, मार्को जानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, काइल जेमिसन, जेवियर बार्टलेट, पायला अविनाश, प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद, यश ठाकुर, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, मुशीर खान, हरनूर पन्नू और अजमतुल्लाह उमरजई। PBKS ने इन खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर किया रिलीज: जोश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे। PBKS का शेष पर्स: 11.50 करोड़ रुपये।

#8 RR ने व्यापार सौदे में संजू सैमसन को किया रिलीज RR के रिटेन खिलाड़ी: यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, लुहान डी प्रिटोरियस, शभुम दुबे, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे,क्वेन मफाका, युद्धवीर सिंह। RR के रिलीज किए गए खिलाड़ी: संजू सैमसन (ट्रेड), सैम कर्रन (ट्रेड) कुणाल राठौर, नीतीश राणा (ट्रेड), वनिंदु हसारंगा, महीश तीक्षणा, फजलहक फारूकी, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल। RR में शामिल हुए नए खिलाड़ी: रविंद्र जडेजा (ट्रेड) और डोनोवान फरेरा (ट्रेड)। RR का शेष पर्स: 16.05 करोड़ रुपये।

#9 DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज: फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैगर्क, डोनोवन फरेरिया, सदीकुल्लाह अतल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शान नलकंडे। DC ने इन खिलाड़ियों को किया रिटेन: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्राज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराणा विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार और दुष्मंथा चमीरा। DC का शेष पर्स: 21.80 करोड़ रुपये।