एशेज सीरीज: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए जोश हेजलवुड
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज का पहले टेस्ट पर्थ में खेला जाना है। इससे पहले कंगारू टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान असहज महसूस करने पर उन्हें तुरंत मैच से हटाया गया। बाद में हुई स्कैन रिपोर्ट में उनकी चोट की पुष्टि हुई, जिसके चलते वे शुरुआती टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
करियर
शानदार रहा है हेजलवुड का टेस्ट करियर
हेजलवुड ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 76 मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 24.21 की औसत से 295 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अब तक 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/67 का रहा है। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने 41 टेस्ट में 22.70 की औसत से 168 विकेट लिए हैं।