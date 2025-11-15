एशेज सीरीज: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुए जोश हेजलवुड 

करियर

शानदार रहा है हेजलवुड का टेस्ट करियर

हेजलवुड ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 76 मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 24.21 की औसत से 295 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अब तक 13 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/67 का रहा है। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने 41 टेस्ट में 22.70 की औसत से 168 विकेट लिए हैं।