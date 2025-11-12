भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज में बना सकते हैं ये प्रमुख रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 14 नवंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है। 2 मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वह आगामी सीरीज के दौरान कुछ प्रमुख रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
अपने 4,000 रन पूरे कर सकते हैं जडेजा
जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 87 मैचों की 129 पारियों में 38.73 की औसत के साथ 3,990 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 175 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। वह टेस्ट में अपने 4,000 रन पूरे कर लेंगे। बता दें कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पिछली टेस्ट सीरीज की इकलौती पारी में शतक (104*) लगाया था।
विशेष सूची
इस विशेष सूची में शामिल होने के करीब हैं जडेजा
जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000+ रन के साथ-साथ 300+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की विशेष सूची में शामिल होने के करीब हैं। बता दें कि कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी ये कारनामा कर चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल ने टेस्ट में 5,248 रन बनाने के साथ-साथ 434 विकेट लिए थे। बॉथम ने 5,200 रन और 383 विकेट लिए थे। विटोरी ने अपने टेस्ट करियर में 4,531 रन और 362 विकेट लिए थे।
गेंदबाजी
अपने 350 टेस्ट विकेट पूरे कर सकते हैं जडेजा
जडेजा विश्व स्तरीय ऑलराउंडर हैं और गेंदबाजी में भी अमूमन कमाल करते हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अब तक 25.21 की औसत के साथ 338 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 15 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह 12 और विकेट लेते ही टेस्ट में 350 विकेटों का आंकड़ा छू लेंगे। बता दें कि जडेजा ने अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों में कुल 8 विकेट लिए थे।
भारत
भारत में खेलते हुए 250 टेस्ट विकेट
जडेजा ने भारत में अब तक 51 मैच खेले हैं, जिसमें 20.91 की औसत के साथ कुल 246 विकेट लिए हैं। वह भारत में 250 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले सिर्फ चौथे गेंदबाज बन जाएंगे। इस मामले में जडेजा पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की सूची में शामिल होंगे। बता दें कि अश्विन ने भारत में सर्वाधिक 383 विकेट लिए हैं। वहीं, कुंबले ने 350 और हरभजन ने 265 विकेट लिए थे।