भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज में बना सकते हैं ये प्रमुख रिकॉर्ड्स 

आंकड़े अपने 4,000 रन पूरे कर सकते हैं जडेजा जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 87 मैचों की 129 पारियों में 38.73 की औसत के साथ 3,990 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 175 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। वह टेस्ट में अपने 4,000 रन पूरे कर लेंगे। बता दें कि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पिछली टेस्ट सीरीज की इकलौती पारी में शतक (104*) लगाया था।

विशेष सूची इस विशेष सूची में शामिल होने के करीब हैं जडेजा जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000+ रन के साथ-साथ 300+ विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की विशेष सूची में शामिल होने के करीब हैं। बता दें कि कपिल देव, इयान बॉथम और डेनियल विटोरी ये कारनामा कर चुके हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल ने टेस्ट में 5,248 रन बनाने के साथ-साथ 434 विकेट लिए थे। बॉथम ने 5,200 रन और 383 विकेट लिए थे। विटोरी ने अपने टेस्ट करियर में 4,531 रन और 362 विकेट लिए थे।

गेंदबाजी अपने 350 टेस्ट विकेट पूरे कर सकते हैं जडेजा जडेजा विश्व स्तरीय ऑलराउंडर हैं और गेंदबाजी में भी अमूमन कमाल करते हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अब तक 25.21 की औसत के साथ 338 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 15 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। वह 12 और विकेट लेते ही टेस्ट में 350 विकेटों का आंकड़ा छू लेंगे। बता दें कि जडेजा ने अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों में कुल 8 विकेट लिए थे।