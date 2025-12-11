विजय हजारे ट्रॉफी: विराट कोहली और ऋषभ पंत दिल्ली के संभावित खिलाड़ियों में शामिल

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली और ऋषभ पंत को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम के संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया है। दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। संभावित खिलाड़ियों की सूची में मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

कारण इस कारण कोहली को खेलना पड़ रहा घरेलू क्रिकेट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की घरेलू क्रिकेट नीति कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारत के लिए व्यस्त न होने पर अपने राज्य की ओर से खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी नीति के तहत पिछले सीजन रोहित शर्मा, कोहली और अन्य खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। अगरकर ने स्पष्ट किया था कि सभी को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा।

प्रदर्शन विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसे हैं कोहली के आंकड़े कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009/10 सीजन में खेली थी। वह अब तक इस टूर्नामेंट में 14 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 68.25 की औसत और 106.08 की स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं। उनके नाम 4 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। इस बार टीम दिल्ली ग्रुप D में रखी गई है, जिसमें गुजरात, सर्विसेज, सौराष्ट्र, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा और आंध्र जैसी टीमें शामिल हैं।

