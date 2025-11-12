दूसरे टेस्ट के लिए टीम में वापसी करेंगे रेड्डी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: नितीश रेड्डी को पहले टेस्ट की टीम से किया गया रिलीज

लेखन अंकित पसबोला 09:02 pm Nov 12, 202509:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले पहले टेस्ट की टीम से नितीश रेड्डी को रिलीज किया है। दरअसल, वह इंडिया-A की टीम से वनडे मैच खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। रेड्डी दूसरे टेस्ट के लिए टीम में वापसी करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।