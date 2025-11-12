भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: नितीश रेड्डी को पहले टेस्ट की टीम से किया गया रिलीज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले पहले टेस्ट की टीम से नितीश रेड्डी को रिलीज किया है। दरअसल, वह इंडिया-A की टीम से वनडे मैच खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी है। रेड्डी दूसरे टेस्ट के लिए टीम में वापसी करेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
बयान
BCCI ने जारी किया बयान
BCCI ने अपने बयान में कहा, "ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया है। नितीश राजकोट में दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A टीम में शामिल होंगे।" बता दें कि इंडिया-A और दक्षिण अफ्रीका-A के बीच 3 वनडे मैच 13 से 19 नवंबर तक निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे।
टीम
ऐसी है पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम
पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, और आकाश दीप। इंडिया-A की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), और नितीश कुमार रेड्डी।