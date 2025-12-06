डे-नाइट टेस्ट: इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की स्थिति हुई मजबूत, ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल

एशेज सीरीज के गाबा टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 134 रन बनाए हैं। दूसरी पारी के आधार पर अभी भी टीम 43 रन से पीछे है। विल जैक्स (4*) और बेन स्टोक्स (4*) क्रीज पर मौजूद हैं। कंगारू टीम की पहली पारी तीसरे दिन 511 रन पर समाप्त हुई। उनके सभी बल्लेबाजों ने पारी में दहाईं अंक का आंकड़ा पार किया। आइए तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा तीसरे दिन के खेल का लेखा-जोखा तीसरे दिन कंगारू टीम ने 378/6 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 63 और मिचेल स्टार्क ने 77 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे टीम पर दबाव बढ़ता गया। माइकल नेसेर, स्कॉट बोलैंड और स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए। जैक क्रॉली 44 रन बनाकर आउट हुए।

पारी ऐसी रही कैरी की पारी कैरी ने 69 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 91.30 की रही। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक रहा। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 34.98 की औसत से 2,099 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 156 रन रहा है।

बल्लेबाजी स्टार्क ने खेली कमाल की पारी स्टार्क ने 141 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके निकले। इस खिलाड़ी ने कैरी के साथ मिलकर 42 गेंदों में 33 रन जोड़े। इसके बाद स्कॉट बोलैंड के साथ 164 गेंदों में 75 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ये उनके टेस्ट करियर का 12वां अर्धशतक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 24 टेस्ट में 688 रन बनाए हैं।

