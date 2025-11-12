भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले टेस्ट में ध्रुव जुरेल का खेलना तय 

टेस्ट पहली बार पंत के साथ नजर आ सकते हैं जुरेल अब तक जुरेल को दूसरे विकेटकीपर के विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में भी पंत चोट के कारण उपलब्ध नहीं थे और उनकी गैरमौजूदगी में जुरेल ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब कोच डोशेट ने संकेत दिए हैं कि पंत और जुरेल दोनों पहली बार किसी टेस्ट में साथ नजर आएंगे। भारतीय टीम के सहयोगी कोच ने बताया कि ईडन गार्डन टेस्ट में नितीश रेड्डी नहीं खेलेंगे।

जुरेल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जुरेल जुरेल हाल ही में इंडिया-A की ओर से दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ मैच में खेले थे, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए थे। उन्होंने पहली पारी में 132 रन और दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की अपनी इकलौती पारी में उन्होंने 125 रन बनाए थे। इससे पहले जुरेल ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ भी प्रथम श्रेणी मैच में शतक जड़ा था।

बयान हाल ही में जुरेल ने पंत के साथ खेलने को लेकर कही थी ये बात जुरेल ने कहा था कि उनकी पंत के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उन्होंने जियोस्टार पर कहा, "मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं, और जो भी खेले, उसका मकसद एक ही है, भारत को जीत दिलाना। अगर वह खेलते हैं, तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं खेलता हूं तो भी मैं खुश रहूंगा। अगर हम साथ खेलें, तो और भी अच्छा। हमारा ध्यान सिर्फ टीम पर है।"