टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के इन गेंदबाजों ने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट क्रिकेट में हमेशा कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। जहां भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेलीं हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से उन्हें खूब परेशान किया है। कई दिग्गज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ लगातार सफलता हासिल की और कई रिकॉर्ड कायम किए। आइए भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अफ्रीकी गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
डेल स्टेन (65 विकेट)
पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच साल 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 14 मैचों की 23 पारियों में 21.53 की औसत से 65 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/51 का था।
#2
मोर्ने मोर्कल (58 विकेट)
मोर्ने मोर्कल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 17 टेस्ट की 31 पारियों में 26.41 की औसत से 58 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/20 का रहा था।
#3
एलन डोनाल्ड (57 विकेट)
तीसरे स्थान पर पूर्व महान तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड हैं। उन्होंने साल 1992 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2000 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 11 टेस्ट भारत के खिलाफ खेले थे। इसकी 20 पारियों में 17.31 की औसत से 57 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/84 का था।
#4
कगिसो रबाडा (55 विकेट)
इस सूची में चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं। भारत के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2015 में खेला था। उन्होंने अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 22.60 की उम्दा औसत के साथ 55 विकेट चटकाए हैं। रबाडा 1 बार 5 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/59 का रहा है।