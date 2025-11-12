टेस्ट क्रिकेट: भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के इन गेंदबाजों ने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट

#1 डेल स्टेन (65 विकेट) पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच साल 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 14 मैचों की 23 पारियों में 21.53 की औसत से 65 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/51 का था।

#2 मोर्ने मोर्कल (58 विकेट) मोर्ने मोर्कल इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 2006 में खेला था। आखिरी बार वह 2018 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 17 टेस्ट की 31 पारियों में 26.41 की औसत से 58 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/20 का रहा था।

#3 एलन डोनाल्ड (57 विकेट) तीसरे स्थान पर पूर्व महान तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड हैं। उन्होंने साल 1992 में भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह 2000 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 11 टेस्ट भारत के खिलाफ खेले थे। इसकी 20 पारियों में 17.31 की औसत से 57 विकेट लिए थे। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/84 का था।