भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: चौथे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रही है कड़ी टक्कर दोनों टीमें टी-20 क्रिकेट में 34 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और इस बीच भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच अपने नाम किए हैं। इस दौरान 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 15 बार आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने 7 मैच जीते हैं, जबकि प्रोटियाज टीम ने भी 7 मैच जीते (बेनतीजा- 1) हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर पर भारत ने 9-4 से बढ़त बनाई है।

टीम ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं थी। पूरी टीम 117 रन पर ऑलआउट हुई थी। ऐसे में क्विंटन डिकॉक और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। एडेन मार्करम ने पिछले मैच में 61 रन बनाए थे। वह उसी फॉर्म को आगे ले जाना चाहेंगे। संभावित एकादश: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।

Advertisement

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव का फॉर्म अभी भी भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह एक और शानदार प्रदर्शन करने को देखेंगे। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिन की कमान संभालेंगे। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।

Advertisement

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर अभिषेक ने पिछले 10 मुकाबलों में 33.11 की औसत और 169.31 की स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए हैं। तिलक के बल्ले से पिछले 9 टी-20 मुकाबलों में 53.2 की औसत से 266 रन निकले हैं। ब्रेविस ने से पिछले 9 मैच में 153.09 की स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए हैं। मार्करम ने पिछले 6 मैच में 174 रन बनाए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैच में 14 और अर्शदीप ने 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं।