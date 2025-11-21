भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े 

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 45 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 19 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 20 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम पहले टेस्ट में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले में टीम 2 बड़े बदलाव कर सकती है। साई सुदर्शन और नितीश रेड्डी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। भारत की संभावित एकादश: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें यशस्वी ने पिछले 10 मुकाबलों में 840 रन बनाए हैं। राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैच में 809 रन निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए बावुमा ने पिछले 6 टेस्ट मैच में 66.4 की औसत से 664 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सिराज ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 44 विकेट लिए हैं। बुमराह ने 8 मुकाबलों में 33 विकेट झटके हैं। यानसन ने 7 मैच में 33 और महाराज ने 7 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए हैं।