भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रिपोर्ट्स हैं कि इस मुकाबले में चोटिल शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे है। ऐसे में वह यह मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेंगे। इस बीच आइए इस मुकाबले की जरूरी बातों के बारे में जानते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
टेस्ट क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 45 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मैच में जीत मिली है और 19 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। 10 मैच दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहे हैं। भारत की धरती पर दोनों टीमों के बीच 20 टेस्ट खेले गए हैं। 11 मैच में भारतीय टीम को जीत और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा (ड्रॉ- 3) है।
प्लेइंग इलेवन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
पहले टेस्ट में भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले में टीम 2 बड़े बदलाव कर सकती है। साई सुदर्शन और नितीश रेड्डी की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है। पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। भारत की संभावित एकादश: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और मोहम्मद सिराज।
टीम
ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम
पहले टेस्ट में मिली शानदार जीत के कारण दक्षिण अफ्रीका अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगा। हालांकि, टीम के बल्लेबाज गुवाहाटी टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। अनुभवी एडेन मार्करम से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। दक्षिण अफ्रीका की संभावित एकादश: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर और केशव महाराज।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
यशस्वी ने पिछले 10 मुकाबलों में 840 रन बनाए हैं। राहुल के बल्ले से पिछले 10 मैच में 809 रन निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए बावुमा ने पिछले 6 टेस्ट मैच में 66.4 की औसत से 664 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में सिराज ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 44 विकेट लिए हैं। बुमराह ने 8 मुकाबलों में 33 विकेट झटके हैं। यानसन ने 7 मैच में 33 और महाराज ने 7 मुकाबलों में 31 विकेट चटकाए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए किया जाएगा।