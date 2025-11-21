एशेज सीरीज 2025-26: जो रूट ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार शून्य पर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में अब तक शतक नहीं लगा सके हैं रूट

रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 15 टेस्ट खेले हैं, जिसके 28 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 892 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह आगामी एशेज सीरीज में 108 रन और बनाते ही ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 रन पूरे कर लेंगे। वह विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।