एशेज सीरीज 2025-26: जो रूट ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार शून्य पर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े 

एशेज सीरीज 2025-26: जो रूट ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार शून्य पर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज जो रूट के लिए एशेज सीरीज 2025-26 की बेहद खराब शुरुआत रही। दरअसल, वह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले पर्थ टेस्ट की पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। यह तीसरा ऐसा मौका रहा, जब रूट ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेलते हुए टेस्ट की पारी में शून्य पर आउट हुए। आइए उनके ऑस्ट्रेलिया में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
विकेट
स्टार्क ने 9वीं बार लिया रूट का विकेट
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रूट को स्लिप में खड़े फील्डर मार्नस लाबुशेज के हाथों कैच आउट कराया। अपना खाता खोलने में नाकाम रहने वाले रूट ने 7 गेंदों का सामना किया। स्टार्क ने रूट को 9वीं बार आउट किया है। टेस्ट क्रिकेट में रूट को सर्वाधिक बार आउट करने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (11 बार), पैट कमिंस (11 बार), जोश हेजलवुड (10 बार), और रविंद्र जडेजा (9 बार) हैं।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में अब तक शतक नहीं लगा सके हैं रूट
रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 15 टेस्ट खेले हैं, जिसके 28 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 892 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक नहीं लगा पाए हैं और 89 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं। वह आगामी एशेज सीरीज में 108 रन और बनाते ही ऑस्ट्रेलिया में अपने 1,000 रन पूरे कर लेंगे। वह विदेशों में भारत और न्यूजीलैंड में 1,000+ टेस्ट रन बना चुके हैं।