भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड भारतीय जमीन पर दक्षिण अफ्रीका देती है कड़ी टक्कर दोनों टीमें टी-20 क्रिकेट में 32 बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और इस बीच भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं। इस दौरान 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। भारतीय जमीन पर दोनों टीमें 13 बार आमने-सामने हैं। भारतीय टीम ने 6 मैच जीते हैं, जबकि प्रोटियाज टीम ने भी 6 मैच जीते (बेनतीजा- 1) हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके घर पर भारत ने 9-4 से बढ़त बनाई है।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में काफी निराश किया था। ऐसे में वह दूसरे मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। पहले मैच में पूरी टीम सिर्फ 74 रन पर ऑलआउट हो गई थी। क्विंटन डिकॉक और एडेन मार्करम जैसे अनुभवी बल्लेबाज दूसरे मैच में बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे। संभावित एकादश: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी और एनरिच नॉर्किया।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछले 10 टी-20 मुकाबलों में 43.89 की औसत और 174.77 की स्ट्राइक रेट से 395 रन बनाए हैं। हार्दिक ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 28 गेंदों में 59 रन बनाए थे। ब्रेविस के बल्ले से पिछले 9 मैच में 179.74 की स्ट्राइक रेट से 284 रन निकले थे। स्टब्स ने पिछले 6 मैच में 143 रन बनाए हैं। वरुण ने पिछले 8 मैच में 12 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप के नाम पिछले 5 मैच में 11 विकेट है।