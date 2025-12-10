ICC रैंकिंग: विराट कोहली वनडे में दूसरी रैंक वाले बल्लेबाज बने, शीर्ष पर बरकरार हैं रोहित

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली को फायदा हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले कोहली रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दिलचस्प रूप से कोहली अप्रैल 2021 के बाद से वनडे रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज नहीं बन सके हैं। ऐसे में वह फिर से इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं।

आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कोहली ने किया था कमाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कोहली ने 3 पारियों में 151.00 की औसत के साथ सर्वाधिक 302 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल हैं। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया। उनके स्कोर 65*, 102 और 135 रन रहे थे। उनके अब 773 रेटिंग अंक हो गए हैं। वहीं भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा शीर्ष पायदान पर बने हुए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित के 781 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने पिछली वनडे सीरीज में 146 रन बनाए थे।

वनडे रैंकिंग राहुल और कुलदीप को भी हुआ फायदा वनडे सीरीज में कप्तानी करने वाले केएल राहुल को भी फायदा हुआ है। वह 2 पायदान के सुधार के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक (3 पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर), एडेन मार्करम (4 पायदान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर) और तेम्बा बावुमा (3 पायदान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है। गेंदबाजी में कुलदीप यादव 3 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरी रैंक वाले गेंदबाज बने हैं।

टी-20 रैंकिंग भारतीय गेंदबाजों को हुआ फायदा कटक में 101 रन की बड़ी जीत के बाद टी-20 गेंदबाजों की ताजा रैंकिंग में भारत के 3 खिलाड़ियों को फायदा हुआ है, जिसमें अक्षर पटेल (2 पायदान ऊपर 13वें), अर्शदीप सिंह (3 पायदान ऊपर 20वें) और जसप्रीत बुमराह (6 पायदान ऊपर 25वें) सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस को बल्लेबाजों की रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह 3 पायदान ऊपर चढ़कर कुल मिलाकर 8 स्थान पर आ गए हैं।

