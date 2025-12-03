दक्षिण अफ्रीका की दूसरे वनडे मैच में पहले गेंदबाजी, भारत की लगातार 20वीं टॉस हार
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम सीरीज के दूसरे वनडे में आमने-सामने हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम की यह वनडे में लगातार 20वीं टॉस हार है। सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली थी। वह सीरीज में 1-0 से आगे हैं। आइए मैच से जुड़ी अहम जानकारी पर नजर डालते हैं।
प्लेइंग इलेवन
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और प्रसिद्ध कृष्णा। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी। भारतीय टीम ने कोई बदलाव नहीं किए हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम में बावुमा, महाराज और एनगिडी की वापसी हुई है।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 95 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 51 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
पिच
ऐसा रहेगा पिच का मिजाज
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच आमतौर पर धीमी मानी जाती है, जो मध्यम तेज और धीमे गेंदबाजों को अच्छी मदद देती है। इसके बावजूद, एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। बल्लेबाजों को रन बनाने के अवसर मिलेंगे, जबकि गेंदबाजों को सफलता पाने के लिए विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी इनिंग में ओस के आसार हैं, जिसे रात के समय गेंदबाजी मुश्किल हो सकती है।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें
पहले वनडे में दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी। वह अपनी लय जारी रखना चाहेंगे। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने पहले वनडे मैच में 4 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मैथ्यू ब्रीट्जके ने रांची वनडे में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने अपने अब तक के युवा वनडे करियर में 10 पारियों में 68.22 की औसत और 95.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 614 रन बनाए हैं।