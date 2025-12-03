दक्षिण अफ्रीका की दूसरे वनडे मैच में पहले गेंदबाजी, भारत की लगातार 20वीं टॉस हार 

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 95 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 51 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

Advertisement

पिच ऐसा रहेगा पिच का मिजाज शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच आमतौर पर धीमी मानी जाती है, जो मध्यम तेज और धीमे गेंदबाजों को अच्छी मदद देती है। इसके बावजूद, एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। बल्लेबाजों को रन बनाने के अवसर मिलेंगे, जबकि गेंदबाजों को सफलता पाने के लिए विविधताओं का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी इनिंग में ओस के आसार हैं, जिसे रात के समय गेंदबाजी मुश्किल हो सकती है।

Advertisement