ICC के आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हर्षित राणा पर हुई कार्रवाई
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हुई घटना के लिए फटकार जारी की गई है। हर्षित ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया, जो ऐसे शब्दों, हरकतों या इशारों से जुड़ा है जो किसी बल्लेबाज को आउट होने के बाद अपमानित करें या आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसाए। उनके जश्न को इसी श्रेणी में पाया गया, जिसके चलते उन्हें चेतावनी दी गई।
घटना
कब हुई थी घटना?
यह घटना रांची वनडे में हुई। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हर्षित ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में जाने का इशारा किया। उनकी यह हरकत ऐसी मानी गई कि इससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी। इसी कारण हर्षित को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया, जिसे उनकी अनुशासनिक रिकॉर्ड में जोड़ दिया गया है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी।
सजा
हर्षित ने आरोप को स्वीकार किया
यह हर्षित का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने व्यवहार को लेकर लगे आरोप को स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया। मामले की स्वीकृति के बाद किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्हें चेतावनी तथा डिमेरिट प्वॉइंट के साथ मामला निपटा दिया गया। पहले वनडे में हर्षित ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे।
जीत
पहले वनडे में भारतीय टीम को मिली थी जीत
भारतीय टीम ने पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 17 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की थी। रांची में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349/8 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से विराट कोहली ने शतक (135) लगाया। जवाब में प्रोटियाज टीम 49.2 ओवर में सभी विकेट खोकर 332 रन ही बना सकी। मैथ्यू ब्रीट्जके ने सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के लिए 72 रन बनाए थे।