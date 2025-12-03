ICC के आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हर्षित राणा पर हुई कार्रवाई

घटना कब हुई थी घटना? यह घटना रांची वनडे में हुई। दक्षिण अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हर्षित ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की दिशा में जाने का इशारा किया। उनकी यह हरकत ऐसी मानी गई कि इससे बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया भड़क सकती थी। इसी कारण हर्षित को एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया, जिसे उनकी अनुशासनिक रिकॉर्ड में जोड़ दिया गया है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की थी।

सजा हर्षित ने आरोप को स्वीकार किया यह हर्षित का पिछले 24 महीनों में पहला अपराध था। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने व्यवहार को लेकर लगे आरोप को स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सजा को मान लिया। मामले की स्वीकृति के बाद किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्हें चेतावनी तथा डिमेरिट प्वॉइंट के साथ मामला निपटा दिया गया। पहले वनडे में हर्षित ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए थे।

