भारतीय टीम ने पहले टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 101 रन से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। कटक में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने 175/6 का स्कोर बनाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने नाबाद 59 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारत को शुभमन गिल (4) और सूर्यकुमार यादव (12) के रूप में शुरुआती झटके लगे। टॉस हारकर पहले खेलने वाली मेजबान टीम ने पावरप्ले के बाद 40/2 का स्कोर बनाया। मध्यक्रम में तिलक वर्मा (26) और अक्षर पटेल (23) की धीमी पारियों के बाद हार्दिक ने तेज अर्धशतक लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद भी मेहमान टीम निरंतर विकेट खोते हुए जल्दी ढेर हुई।
हार्दिक
हार्दिक ने अपना छठा अर्धशतक लगाया
भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन के स्कोर पर 4 झटके लग गए थे। उसके बाद आए पांड्या ने शिवम दुबे (11) के साथ 33 और जितेश शर्मा (10*) के साथ 38 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पांड्या के टी-20 करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। वह पारी में 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे।
छक्के
100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के वाले चौथे भारतीय बने हार्दिक पांड्या
पांड्या अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए 100 छक्के जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस सूची में रोहित शर्मा (205) पहले पायदान पर हैं। रोहित इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज भी हैं। भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 155 छक्के जड़े हैं। इसी तरह विराट कोहली 124 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
तिलक
तिलक ने पूरे किए अपने 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन
तिलक ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए और इस बीच अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 1,000 रन पूरे किए। वह भारत की ओर से टी-20 प्रारूप में ये आंकड़ा छूने वाले कुल 13वें बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाजों में तिलक 5वें सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। इस मामले में उनसे आगे विराट कोहली (27), अभिषेक शर्मा (28), केएल राहुल (29) और सूर्यकुमार यादव (31)
बुमराह
बुमराह ने अपने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने के साथ ही बुमराह क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में 100-100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए। उनके अब टेस्ट में 234, वनडे में 149 और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 101 विकेट हो गए हैं। बुमराह यह कारनामा करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और शाकिब अल हसन ऐसा कर चुके हैं।
गेंदबाजी
भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल
अर्शदीप ने पहले 2 ओवरों में क्विंटन डिकॉक (0) और ट्रिस्टन स्टब्स (14) के विकेट लेते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट में धकेल दिया। उन्होंने अपने 2 ओवरों में 14 रन दिए। बुमराह ने 3 ओवर में 17 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 19 रन देते हुए 2 ही विकेट लिए। अक्षर पटेल के खाते में भी 2 विकेट आए। दक्षिण अफ्रीका से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लिए।