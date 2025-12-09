LOADING...
हार्दिक पांड्या ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

हार्दिक पांड्या ने जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, 100 छक्के जड़ने वाले चौथे भारतीय भी बने

लेखन भारत शर्मा
Dec 09, 2025
08:39 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी (59*) खेलते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह उनके टी-20 करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। अपनी पारी का चौथा छक्का लगाने ही उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय हैं। उनकी पारी से भारत 175/6 का स्कोर बनाने में सफल रही।

बल्लेबाजी

कैसी रही पांड्या की पारी और साझेदारी?

भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन के स्कोर पर 4 झटके लग गए थे। उसके बाद आए पांड्या ने अक्षर पटेल (23) के साथ 26 रन, शिवम दुबे (11) के साथ 33 और जितेश शर्मा (10*) के साथ 38 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह पारी में 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे। इसकी बदौलत ही भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

रिकॉर्ड

रोहित शर्मा के नाम दर्ज हैं सर्वाधिक छक्के

पांड्या अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए चौथे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205) पहले पायदान पर हैं। रोहित इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज भी हैं। भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 155 छक्के जड़े हैं। इसी तरह विराट कोहली 124 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

करियर

कैसा रहा है पांड्या का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

पांड्या ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना टी-20 डेब्यू किया था। वह अब तक 121 मैचों की 108 पारियों में 26.58 की औसत और 8.22 की इकॉनमी से 100 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 विकेट का रहा है। इसी तरह वह 95 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 141.01 की स्ट्राइक रेट से 1,919 रन बना चुके हैं। इसमें 6 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 71 रन का रहा है।

