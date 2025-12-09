हार्दिक पांड्या ने जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, 100 छक्के जड़ने वाले चौथे भारतीय भी बने

बल्लेबाजी कैसी रही पांड्या की पारी और साझेदारी? भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन के स्कोर पर 4 झटके लग गए थे। उसके बाद आए पांड्या ने अक्षर पटेल (23) के साथ 26 रन, शिवम दुबे (11) के साथ 33 और जितेश शर्मा (10*) के साथ 38 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वह पारी में 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे। इसकी बदौलत ही भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही।

रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज हैं सर्वाधिक छक्के पांड्या अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए चौथे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205) पहले पायदान पर हैं। रोहित इस प्रारूप में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज भी हैं। भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 155 छक्के जड़े हैं। इसी तरह विराट कोहली 124 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

Advertisement