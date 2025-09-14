एशिया कप 2025: भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाज, जानिए प्लेइंग इलेवन
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच भिड़ंत है। पहलगाम हमले के बाद दोनों टीमों के बीच हुए भारी तनाव के बाद ये मुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजीे करने का फैसला किया है। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में अब तक अपने 1-1 मैच जीते हैं। ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसी है भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। ऐसी है पाकिस्तान की टीम: सैम अय्यूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, आघा सलमान (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद।
जुर्माना
मुकाबले में कड़ी सुरक्षा
दुबई प्रशासन ने मैच को देखते हुए कड़ी सुरक्षा सलाह जारी की है। दर्शकों को स्टेडियम के भीतर झंडे, पोस्टर, छाते या इस तरह की कोई भी वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दोपहर से ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि आयोजन बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके तहत जुर्माना और किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में जेल की सजा भी हो सकती है।
हेड-टू-हेड
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
एशिया कप के वनडे और टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों के बीच 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज की है। 2 मैच अनिर्णित रहे हैं। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमें 3 बार आमने-सामने हुईं, जिसमें 2 में भारत और 1 में पाकिस्तान को जीत मिली। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दोनों टीमें 13 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 9 में भारत और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है।
पिच
ऐसी रहेगी दुबई स्टेडियम की पिच
दुबई की पिच स्पिन गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए संतुलित मानी जाती है। यहां नई गेंदों के साथ तेज गेंदबाजों को अच्छी शुरुआत मिल सकती है। खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिनर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को अपनी नजरें जमानी होगी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ बैठकर 25,000 दर्शक मैच का आनंद ले सकते हैं। यहां ज्यादा बड़े-बड़े शॉट्स नहीं लगते, बल्लेबाजों को संयम से खेलना होता है।