सौरव गांगुली निर्विरोध चुने जाएंगे बंगाल क्रिकेट संघ के अगले अध्यक्ष
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर से खेल प्रशासक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। दरअसल, ऐसी खबर है कि वह एक बार फिर से बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) के अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। बता दें कि 2019 से 2022 तक वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके थे. । आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
भूमिका
अपने भाई स्नेहाशीष की जगह लेंगे सौरव गांगुली
स्पोर्ट्स तक के मुताबिक, रविवार को नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान निर्विरोध चुने जाएंगे और अपने बड़े भाई स्नेहाशीष का स्थान लेंगे। गांगुली इससे पहले 2015 से 2019 तक CAB के अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने BCCI का कार्यभार संभाला था। दिलचस्प रूप से उन्हें हाल ही में SA टी-20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की थी।
कार्यकाल
चुनौतीपूर्ण हो सकता है गांगुली का अगला कार्यकाल
यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी महीनों में गांगुली कोच और CAB अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को किस प्रकार निभाते हैं। बता दें कि गांगुली की कोच के तौर पर नियुक्ति तब हुई जब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया था। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर ट्रॉट के नेतृत्व और समर्पण के लिए आभार जताया और गांगुली के नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं थी।
करियर
गांगुली के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
गांगुली ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 424 मैच खेले थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 113 मैचों में 42.18 की औसत से 7,212 रन बनाए थे। उनके नाम 1 दोहरा शतक, 16 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 311 मैचों में 40.73 की औसत से 11,363 रन बनाए थे, जिसमें उनके 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल रहे। टेस्ट मैचों में उन्होंने 32 विकेट लिए थे और वनडे में उनके नाम 100 विकेट दर्ज हैं।