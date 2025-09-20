एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराते हुए अपना तीसरा मैच जीता, ये बने रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 के 12वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने ओमान क्रिकेट टीम को 21 रन से हराते हुए अपनी तीसरी जीत दर्ज की। ये ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला था। अबुधाबी में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 188/8 का स्कोर बनाया। जवाब में ओमान टीम ने पूरे ओवर खेलने के बाद 4 विकेट खोकर 167 रन बनाए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम को पहला झटका जल्दी लगा और शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन (56) और अभिषेक शर्मा (38) ने पारी संभाली। अक्षर पटेल (26) और तिलक वर्मा (29) ने भी अच्छी पारी खेली। ओमान के लिए शाह फैसल, जितेन रामानंदी और आमिर कलीम ने 2-2 विकेट लिए। कलीम (64) और हम्माद मिर्जा (51) ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए।

अर्धशतक संजू सैमसन ने जड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक सैमसन ने 45 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 124.44 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। सैमसन ने अभिषेक के साथ सिर्फ 34 गेंदों में 66 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, अक्षर के साथ 23 गेंदों में 45 रन जोड़े। इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 45 मुकाबल खेले हैं और 26.20 की औसत से 917 रन बनाए हैं।

छक्के सैमसन ने पूरे किए 50 छक्के सैमसन ने मैच के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 50 छक्के भी पूरे कर लिए। अब उनके कुल 52 छक्के हो गए हैं। उन्होंने यह मुकाम अपनी 39वीं पारी में हासिल किया। सैमसन से ज्यादा भारत के लिए छक्के रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (148), विराट कोहली (124), केएल राहुल (99), हार्दिक पांड्या (95), युवराज सिंह (74) और सुरेश रैना (52) ने लगाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सैमसन के नाम 219 छक्के हैं।

जानकारी फैसल ने रचा इतिहास ओमान के तेज गेंदबाज फैसल ने मैच के दौरान इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पावरप्ले में मेडन ओवर डालने वाले एसोसिएट देश (जो देश टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं) के पहले खिलाड़ी बने।

कमाल कलीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया कलीम ने मैच में 46 गेंदों का सामना किया और 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 139.13 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक रहा। कलीम को हर्षित राणा ने आउट किया। उनका शानदार कैच हार्दिक पांड्या ने लपका। कलीम ने ओमान के लिए अब तक 47 मुकाबले खेले हैं और 20.59 की औसत से 659 रन बनाए हैं।