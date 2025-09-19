एशिया कप 2025: संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025 के 12वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के संजू सैमसन ने ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में अर्धशतकीय पारी (56) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 50 छक्के भी पूरे किए। सैमसन के अर्धशतक की मदद से भारत ने 188/8 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही सैमसन की पारी और साझेदारी भारत ने जब 6 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया तब सैमसन क्रीज पर आए। उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। यह खिलाड़ी 45 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुआ। सैमसंग के बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 124.44 की रही। इस खिलाड़ी ने अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 34 गेंदों में 66 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, अक्षर पटेल के साथ 23 गेंदों में 45 रन जोड़े।

छक्के सैमसन ने पूरे किए 50 छक्के सैमसन ने इस पारी के दौरान टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 50 छक्के भी पूरे कर लिए। अब उनके कुल 52 छक्के हो गए हैं। उन्होंने यह मुकाम अपनी 39वीं पारी में हासिल किया। सैमसन से ज्यादा भारत के लिए छक्के रोहित शर्मा (205), सूर्यकुमार यादव (148), विराट कोहली (124), केएल राहुल (99), हार्दिक पांड्या (95), युवराज सिंह (74) और सुरेश रैना (52) ने लगाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सैमसन के नाम 219 छक्के हैं।