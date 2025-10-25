भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज को कंगारू टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले बल्लेबाजी हुए 46.4 ओवर में 236 रन ही बना पाई थी। जवाब में मेहमान टीम ने विराट कोहली (74*) और रोहित शर्मा (121*) की पारियों की मदद से 38.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मैट रेनशॉ ने एकमात्र अर्धशतकीय पारी (56) खेली। उनके अलावा कप्तान मिचेल मार्श ने 41 रन बनाए। भारत के लिए हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय टीम को शुभमन गिल (24) के रूप में एकमात्र झटका लगा। रोहित के शानदार शतकीय पारी से टीम ने आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया।

अर्धशतक रेनशॉ ने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया रेनशॉ ने 48 गेंदों का सामना करते हुए अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 58 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 96.55 की रही। ये उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक रहा। रेनशॉ ने इसी सीरीज में अपना वनडे डेब्यू किया था। रेनशॉ ने 3 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 53.50 की औसत से 107 रन बनाए हैं।

रिकॉर्ड ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 3,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बने तीसरे वनडे मुकाबले में ट्रेविस हेड ने 29 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 3,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस खिलाड़ी ने स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा। स्मिथ ने 79 पारियों में 3,000 रन पूरे किए थे। हेड ने 76 पारियों में ये कारनामा किया। हेड ने 79 मुकाबले खेले हैं और इसकी 76 पारियों में 43.57 की औसत से 3,007 रन बनाए हैं।

उपलब्धि हेड ने हासिल की ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के हेड ने वनडे क्रिकेट में 3,000 रन पूरे करने के साथ गेंदों के लिहाज से दुनिया के चौथे सबसे तेज बल्लेबाज बनने की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली। हेड ने यह मुकाम 2,839 गेंदों में हासिल किया और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो (2,842 गेंदें) को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल (2,440), इंग्लैंड के जोस बटलर (2,533) और जेसन रॉय (2,820) हैं।

विकेट हर्षित राणा ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल हर्षित ने 8.4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 4.50 की रही। ये उनके वनडे करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/31 का था। उन्होंने एलेक्स कैरी (24), कूपर कोनोली (23), मिचेल ओवन (1), और जोश हेजलवुड (0) को शिकार बनाया। हर्षित ने अब तक 8 वनडे खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 16 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

शतक रोहित ने अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक जड़ा रोहित के अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 50वां शतक रहा। उन्होंने इस मामले में डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया। वार्नर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 49 शतक लगाए थे। रोहित के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक, वनडे में 33 शतक और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक निकले हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने अपने करियर में 100 शतक लगाए थे।

कैच रोहित ने पूरे किए 100 कैच अपनी शानदार बल्लेबाजी उपलब्धि के साथ-साथ रोहित ने वनडे क्रिकेट में 100 कैच पूरे करने का खास मुकाम भी हासिल किया। वह अब उन भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने वनडे में 100 या उससे ज्यादा कैच लपके हैं। इस सूची में कोहली (164), मोहम्मद अजहरुद्दीन (156), सचिन (140), राहुल द्रविड़ (124) और सुरेश रैना (102) जैसे दिग्गज शामिल हैं। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज भी बन गए हैं।

पीछे कोहली ने कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे कोहली ने अपनी पारी के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस खिलाड़ी ने कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ा है। संगाकारा ने 404 मुकाबले खेले थे और उनके बल्ले से 41.98 की औसत से 14,234 रन निकले थे। इस सूची में पहले स्थान पर सचिन हैं। उन्होंने 463 वनडे मुकाबलों में 18,426 रन बनाए हैं। उनकी औसत 44.83 की है।

विराट ऐसी रही कोहली की पारी कोहली ने 81 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 91.36 की रही। यह उनके वनडे करियर का 75वां और कंगारू टीम के खिलाफ 16वां अर्धशतक रहा। वह अब तक अपने वनडे करियर में 305 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 293 पारियों में 57 से अधिक की औसत और 93 से अधिक की स्ट्राइकर रेट के साथ 1,4255 रन बना चुके हैं।