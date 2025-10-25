ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: रोहित शर्मा ने वनडे में अपना 33वां शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में जोरदार शतकीय पारी (121*) खेली। यह उनके वनडे करियर का 33वां और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक रहा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस खिलाड़ी ने अपना छठा शतक लगाया। रोहित ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 168 रन की साझेदारी निभाई।

पारी ऐसी रही रोहित की पारी और साझेदारी रोहित इस सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंन शानदार अर्धशतकीय पारी (74) पारी खेली थी। रोहित ने आखिरी वनडे में 105 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। उन्होंने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ मिलकर 69 रन की साझेदारी निभाई थी। इस खिलाड़ी ने 125 गेंदों का सामना किया और 121* रन बनाए। उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 96.80 की रही।

शतक रोहित ने अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां शतक जड़ा रोहित के अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 50वां शतक रहा। उन्होंने इस मामले में डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है। वार्नर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 49 शतक लगाए थे। रोहित के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक, वनडे में 33 शतक और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने अपने करियर में 100 शतक लगाए थे।

उपलब्धि रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे किए 2,500 वनडे रन रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2,500 रन भी पूरे कर लिए। वनडे क्रिकेट में सचिन के बाद ये कारनामा करने वाले रोहित दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। बाद में कोहली ने भी ये आंकड़ा छू लिया। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 वनडे मुकाबले खेले थे। इसकी 70 पारियों में 44.59 की औसत से 3,077 रन बनाए थे। रोहित ने 49 मैचों की 49 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है।

बराबरी रोहित ने सचिन के इस रिकॉर्ड की बराबरी की वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की सूची में विराट कोहली शीर्ष पर हैं। उन्होंने 161 पारियों में 28 शतक जड़े हैं। दूसरे स्थान पर रोहित और सचिन संयुक्त रूप से आ गए हैं, दोनों के नाम 17-17 शतक हैं। रोहित ने यह उपलब्धि 232 पारियों में जबकि सचिन ने 153 पारियों में हासिल की। इनके बाद क्रिस गेल (12 शतक, 152 पारियां) और तिलकरत्ने दिलशान (11 शतक, 116 पारियां) हैं।