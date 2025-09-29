इंग्लैंड के क्रिस वोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह इंग्लिश टीम से वनडे विश्व कप 2019 और टी-20 विश्व कप 2022 जीत चुके हैं। वह आखिरी बार भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में ओवल टेस्ट में खेलते हुए नजर आए थे। उस मैच में वह चोटिल हो गए थे और ओवल टेस्ट उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साबित हुआ। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

बयान इंग्लैंड से खेलना सम्मान की बात- वोक्स संन्यास के बाद वोक्स काउंटी क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे और साथ ही फ्रैंचाइजी लीग में भी मौके तलाशेंगे। वोक्स ने एक बयान में कहा, "मैंने फैसला किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय आ गया है। इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना मैं बचपन से ही देखता था, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उन सपनों को जीया। पिछले 15 सालों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है।"

करियर ऐसा रहा वोक्स का टेस्ट करियर वोक्स ने पहला टेस्ट मैच साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 62 मुकाबले खेले हैं और इसकी 99 पारियों में 25.11 की औसत से 2,034 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 29.61 की औसत से 192 विकेट झटके हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल और 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/45 का रहा है।

आंकड़े वोक्स के वनडे और टी-20 करियर पर एक नजर वोक्स ने 23 जनवरी, 2011 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 122 वनडे मैचों में 30.01 की औसत और 5.43 की इकॉनमी से 172 विकेट चटकाए हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 1,524 रन बनाए। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 33 मैचों में 16.33 की औसत से 147 रन बनाए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 26.51 की औसत से 31 विकेट चटकाए।