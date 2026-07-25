भारत ने सीरीज में अजेय बढ़त बनाई (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराते हुए सीरीज में अजेय बढ़त बनाई

लेखन अंकित पसबोला 07:57 pm Jul 25, 202607:57 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 90 रन से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। हरारे में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (60*) के अर्धशतकों की मदद से निर्धारित 20 ओवर के बाद 219/5 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम 129 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।