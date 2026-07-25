जिम्बाब्वे बनाम भारत: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 12वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

जिम्बाब्वे बनाम भारत: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 12वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में अर्धशतक (81) लगाया। सीरीज के पहले मैच में 35 रन बनाने वाले किशन ने दूसरे मैच के दौरान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक लगाया। इस बीच उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर उपयोगी साझेदारी की। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका पहला अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही किशन की पारी
भारत ने जब 10 रन पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए।
उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की अच्छी खबर ली और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए। किशन ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने कप्तान अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े।
इसके बाद चौथे विकेट के लिए तिलक के साथ 94 रन जोड़े।
वह 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्के की बदौलत 81 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
शानदार चल रहा है किशन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
किशन ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 54 मैच खेल चुके हैं और इसकी 54 पारियों में ही लगभग 30 की औसत के साथ 1,500 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 12 अर्धशतकों के अलावा 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बनाया था।
जानकारी
किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया अपना पहला अर्धशतक
किशन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में अब तक 3 पारियां खेली हैं, जिसमें 51.33 की औसत और 167.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 154 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक अर्धशतक लगाया।