जिम्बाब्वे बनाम भारत: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 12वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

भारत ने जब 10 रन पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए।

उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की अच्छी खबर ली और मौके मिलने पर आकर्षक शॉट लगाए। किशन ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने कप्तान अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े।

इसके बाद चौथे विकेट के लिए तिलक के साथ 94 रन जोड़े।

वह 44 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्के की बदौलत 81 रन बनाकर आउट हुए।