व्हाइट हाउस में संवाददाताओं के रात्रिभोज में डोनाल्ड ट्रंप ने भाग लिया

क्या डोनाल्ड ट्रंप चौथी बार लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव? व्हाइट हाउस में किया ऐलान

लेखन गजेंद्र 10:57 am Jul 25, 202610:57 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं के रात्रिभोज में भाग लेते हुए ऐलान किया कि वह चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले इसे वार्षिक कार्यक्रम में अपने एक घंटे के भाषण में, ट्रंप ने कमरे में मौजूद कुछ पत्रकारों और अपने कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा। बता दें कि ट्रंप यह ऐलान मजाक में कर रहे थे। हालांकि, वे लगातार ऐसा संकेत दे रहे हैं।