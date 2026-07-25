क्या डोनाल्ड ट्रंप चौथी बार लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव? व्हाइट हाउस में किया ऐलान
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं के रात्रिभोज में भाग लेते हुए ऐलान किया कि वह चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले इसे वार्षिक कार्यक्रम में अपने एक घंटे के भाषण में, ट्रंप ने कमरे में मौजूद कुछ पत्रकारों और अपने कई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधा। बता दें कि ट्रंप यह ऐलान मजाक में कर रहे थे। हालांकि, वे लगातार ऐसा संकेत दे रहे हैं।
संवाद
क्या बोले ट्रंप?
यह वार्षिक कार्यक्रम पहले अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पर हत्या के प्रयास के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान उन्होंने मजाक में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का इरादा रखता हूं, और यह एक सनसनीखेज खबर है।"
बता दें कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप का ऐलान
Donald Trump: "I am pleased to announce my intention to run for a fourth term as President of the United States." pic.twitter.com/h5Wf2Les97— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 25, 2026