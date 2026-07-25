वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान को झटका, चोटिल अब्दुल्ला फजल हुए बाहर

23 वर्षीय फजल हाल के महीनों में पाकिस्तान के सबसे होनहार प्रतिभाओं में से एक रहे हैं।

उन्होंने मई में बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और अपने पहले टेस्ट मैच में टीम के शीर्ष स्कोरर रहे, उन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े थे।

हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर खेले गए अभ्यास मैच में उन्होंने 50 और 48 की पारियां खेली थी। ऐसे में उनका पहले टेस्ट के लिए शुरुआती प्लेइंग इलेवन में होना तय हो गया था।