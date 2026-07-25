शेखर सुमन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से टूटे, बोले- तब से सोया नहीं, बस रो रहा

अभिनेता ने प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, "उन मासूम और छोटे बच्चों की क्या गलती थी? यही कि उन्होंने अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। यही कि वे अपने अधिकारों, अपने भविष्य और उससे भी बढ़कर इस देश के भविष्य के लिए खड़े हुए। वे सिर्फ एक बेहतर और स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की ही तो मांग कर रहे थे। उनकी बात सुनने के बजाय, उन पर लाठियां बरसाई गईं और उनके साथ मारपीट की गई।"