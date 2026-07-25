तिलक वर्मा ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे बनाम भारत: तिलक वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 9वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 06:29 pm Jul 25, 202606:29 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 219/5 का स्कोर बनाया। हरारे में खेले गए मैच में मेहमान टीम से तिलक वर्मा (60*) और ईशान किशन (81) ने अर्धशतक लगाए। यह तिलक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 9वां अर्धशतक साबित हुआ। इसके साथ-साथ यह जिम्बाब्वे के विरुद्ध तिलक के बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही। आइए तिलक की पारी पर एक नजर डालते हैं।