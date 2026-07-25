Loading...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष ने किया खुलासा
रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष ने किया खुलासा
रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर BCCI ने स्पष्ट किया रुख

रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष ने किया खुलासा

लेखन भारत शर्मा
Jul 25, 2026
10:49 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास की लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सलामी बल्लेबाज के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं है और वह खेलना जारी रखेंगे। आइए पूरे बयान पर नजर डालते हैं।

बयान

शुक्ला ने क्या दिया बयान?

न्यूज18 के अनुसार शुक्ला ने कहा, "रोहित शर्मा हमारी टीम का हिस्सा हैं और खेलना जारी रखेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बातों का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उनके संन्यास का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

उन्होंने मौजूदा भारतीय टीम प्रबंधन और नेतृत्व का भी खुलकर समर्थन किया और कहा कि जब तक टीम अच्छा प्रदर्शन करती रहेगी, चयनकर्ताओं के पास बदलाव करने का कोई कारण ही नहीं है।

फैसला

टीम चयन का फैसला चयनकर्ताओं पर निर्भर- शुक्ला

शुक्ला ने कहा, "हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है। भारतीय टीम अभी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैच जीत रही है, इसलिए फिलहाल टीम में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है।"

रोहित का शतक इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों में उनके संघर्ष के बाद आया, जिससे टीम में उनकी जगह पर बहस शुरू हो गई।

ADVERTISEMENT

अहमीयत

क्यों महत्वपूर्ण है शुक्ला का बयान?

रोहित अपने भविष्य के बारे में बताए जाने से कथित तौर पर नाखुश थे और उन्होंने BCCI अधिकारियों से इस फैसले का विरोध करने के लिए संपर्क भी किया था।

हालांकि, BCCI चयनकर्ताओं को किसी खिलाड़ी को लेने या बाहर करने का निर्णय लेने का अधिकार देता है, लेकिन अंतिम अधिकार बोर्ड के पास ही है।

अभी भी इस बात के पुख्ता संकेत है कि बोर्ड वनडे विश्व कप 2027 के लिए यशस्वी जायसवाल पर विचार कर रहा है।

ADVERTISEMENT

अटकलें

कैसे शुरू हुई रोहित की संन्यास की अटकलें?

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों की असफलता के बाद रिपोर्ट आई थी कि यह रोहित की आखिरी सीरीज होगी।

इससे उनके भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रोहित से कहा था कि वनडे विश्व कप 2027 के लिए उनकी टीम में कोई जगह नहीं है।

हालांकि, लॉर्ड्स में रोहित ने 110 गेंदों पर 138 रन की पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दे दिया।

ADVERTISEMENT