रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर BCCI ने स्पष्ट किया रुख

रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष ने किया खुलासा

लेखन भारत शर्मा 10:49 am Jul 25, 202610:49 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के वनडे से संन्यास की लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सलामी बल्लेबाज के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का कोई सवाल ही नहीं है और वह खेलना जारी रखेंगे। आइए पूरे बयान पर नजर डालते हैं।