भारतीय टीम ने सीरीज में बनाई बढ़त (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 10:09 pm Jun 13, 202610:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। धर्मशाला स्टेडियम में बारिश से प्रभावित मैच 25-25 ओवरों का खेला गया, जिसमें मेहमान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 194 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने कप्तान शुभमन गिल की पारी (84*) की मदद से 22.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।