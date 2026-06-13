रहमानुल्लाह गुरबाज ने रचा इतिहास, सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले अफगानी बल्लेबाज बने

पारी

गुरबाज ने 48 गेंदों में लगाया शतक

अफगानिस्तान ने सिर्फ 16 रन के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में गुरबाज ने अफगान टीम की पारी को संकट से निकाला। इस बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ शैली में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही धर्मशाला की पिच पर 48 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 51 गेंदों में 8 चौकों और इतने ही छक्कों की बदौलत 102 रन पर आउट हुए।