रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज 16,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए, जानिए आंकड़े

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16,000+ रन बनाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज

रोहित ने तीनों प्रारूप में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 361 पारियों में अपने 16,000 रन पूरे किए। भारतीय सलामी बल्लेबाजों में वीरेंद्र सहवाग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16,119 रन बनाए थे। इनमें से कुछ रन सहवाग ने एशिया इलेवन और विश्व इलेवन का प्रतिनिधित्व करते हुए बनाए हैं। श्रीलंका के सनथ जयसूर्या, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और डेसमंड हेंस, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और दक्षिण अफ्रीका के ग्रीन स्मिथ 16,000+ अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाज हैं।