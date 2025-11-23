दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, केएल राहुल बने कप्तान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले अगले हफ्ते गुवाहाटी में टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद खेले जाएंगे। शुभमन गिल चोटिल होने के कारण वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। उनकी जगह केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। रुतुराज गायकवाड़ की भी टीम में वापसी हुई है।
शेड्यूल
ऐसा है सीरीज का शेड्यूल
सीरीज का पहला वनडे मुकाबला रांची में 30 नवंबर को खेला जाएगा। दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा। पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ और तीसरा टी-20 14 दिसंबर को धर्मशाला में होगा। आखिरी 2 मुकाबले 17 और 19 दिसंबर को लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरी टीम
