भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: तिलक वर्मा और रियान पराग ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत-A की ओर से तिलक वर्मा और रियान पराग ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ दूसरे अनाधिकृत वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेलीं। तिलक ने मैच में सर्वाधिक 94 रन और पराग ने 58 रन की अहम पारी खेली। इन दोनों की पारियों की मदद से ही भारत-A की टीम मैच में 246 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही। आइए दोनों की पारी और लिस्ट-A आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही तिलक की पारी और साझेदारी? भारत-A की शुरुआत काफी खराब रही और शून्य के स्कोर पर टीम को पहला झटका लग गया था। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए तिलक ने पराग के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन की अहम शतकीय साझेदारी निभाई। उन्होंने अन्य बल्लेबाजों के साथ भी छोटी-छोटी साझेदारियां निभाई। वह 122 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 94 रन बनाकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए। यह उनके लिस्ट-A करियर का 10वां अर्धशतक रहा।

पारी कैसी रही पराग की पारी भारत-A को 17 रन के कुल स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर (8) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद पराग बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने तिलक के साथ धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 54 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके भी लिस्ट-A करियर का 10वां अर्धशतक रहा है। इससे टीम को सहारा मिला।

करियर कैसा रहा है तिलक का लिस्ट-A करियर? तिलक ने साल 2019 में अपने लिस्ट-A करियर का आगाज किया था। वह अब तक 40 मैचों की 39 पारियों में 45 से अधिक की औसत और 94 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,642 रन बनाने में सफल रहे हैं। वह अब तक 5 शतक और 10 अर्धशतक अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 156 रन का रहा है। इसी तरह वह 22 प्रथम श्रेणी मैचों की 34 पारियों में 1,562 रन भी बना चुके हैं।