राजस्थान रॉयल्स ने अब साइराज बहुतुले और दिशांत याग्निक से तोड़ा नाता, जानिए कारण

राजस्थान रॉयल्स ने अब साइराज बहुतुले और दिशांत याग्निक से तोड़ा नाता, जानिए कारण
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रमुख टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) में इस समय छंटनी का दौर चल रहा है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेक लश मैक्रम के अचानक टीम का साथ छोड़ने के बाद अब फ्रैंचाइजी ने अपने सहयोगी स्टाफ के दो और प्रमुख सदस्यों से नाता तोड़ लिया है। इनमें स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले और फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक शामिल हैं। इसी तरह कप्तान संजू सैमसन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
अनुबंध
RR ने बहुतुले और याग्निक के साथ समाप्त किया अनुबंध
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, RR ने बहुतुले और याग्निक के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। बहुतुले बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में कुछ समय बिताने के बाद पिछले साल ही फ्रैंचाइजी में शामिल हुए थे। इसी तरह याग्निक का फ्रैंचाइजी के साथ जुड़ाव काफी लंबा रहा है। वह पहले खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ थे और बाद में फील्डिंग कोच बन गए। उन्होंने हाल में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस्तीफे का संकेत दिया था।
कारण
क्या है RR में इस बदलाव का कारण?
रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले संस्करण में RR का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और टीम अंकतालिका में 9वें स्थान पर रही थी। उसके बाद से टीम प्रबंधन ने बड़े बदलाव करने का निर्णय किया था। कोचिंग टीम में हुए बदलावों को इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। द्रविड़ की जगह कुमार संगाकारा के मुख्य कोच बनने की उम्मीद है। हालांकि, फ्रैंचाइजी ने अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा।
अनिश्चितता
सैमसन को लेकर बनी हुई है अनिश्चितता
इधर, टीम के कप्तान सैमसन को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। दरअसल, उन्होंने टीम प्रबंधन से खुद को रिलीज करने की मांग की है। हालांकि, इस पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। यह देखना बाकी है कि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को नीलामी के लिए रिलीज किया जाते हैं या फिर उन्हें फिर से टीम में बरकरार रखा जाएगा। संभावना यह भी है कि संगाकारा अपने साथ ट्रेवर पेनी को फिर से टीम में ला सकते हैं।