भारत-A बनाम ऑस्ट्रेलिया-A: देवदत्त पडिक्क्ल ने जड़ा प्रथम श्रेणी करियर का 7वां शतक, जानिए उनके आंकड़े

भारत-A के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में चौथे दिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (150) खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 7वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 198 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया-A की ओर से पहली पारी में बनाए गए 532/6 के स्कोर के जवाब में इंडिया-A की टीम बड़ा स्कोर बनाने की ओर से बढ़ रही है। आइए पडिक्कल की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही पडिक्कल की पारी और साझेदारी? भारत-A को 137 रन के कुल स्कोर पर नारायण जगदीशन (64) के रूप में दूसरा झटका लगा था। उसके बाद पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। उन्होंने साई सुदर्शन (73) के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (140) के साथ 5वें विकेट के लिए 228 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। पडिक्क्ल अपनी पारी में 281 गेंदों में 14 चौके और 1 छक्का लगाकर 150 रन पर आउट हुए।

करियर पडिक्कल ने पूरे किए 3,000 प्रथम श्रेणी रन पडिक्कल ने इस पारी के साथ अपने 3,000 प्रथम श्रेणी रन भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने अब तक 45 मैच खेले हैं और 73 पारियों में लगभग 41 की औसत से 3,038 रन बना चुके हैं। वह इस प्रारूप में 7 शतकों के अलावा 18 अर्द्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 193 रन का रहा है। उन्होंने साल 2018 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया था और अब कर्नाटक के लिए मुख्य बल्लेबाज हैं।

पारी पहली पारी के आधार पर बढ़त लेने की ओर बढ़ी भारत-A की टीम ऑस्ट्रेलिया-A ने अपनी पहली पारी सैम कोंस्टास (109) और जोश फिलिप (123) के शानदार शतकों की मदद से 536/6 के स्कोर पर घोषित कर दी थी। जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया-A ने 403/4 का स्कोर बना लिया था। उसमें जुरेल के शतक जड़ने के साथ जगदीशन और सदुर्शन ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली थी। चौथे दिन पडिक्कल ने भी शतक जड़कर टीम को मजबूती दी। टीम अब बढ़त लेने की ओर अग्रसर है।