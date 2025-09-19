टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ औसत से रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहते हैं। इन मुकाबलों में कुछ बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ औसत से रन बनाए हैं। इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी ने टीमों को मुश्किल हालात में संभाला और जीत की राह आसान बनाई। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दोनों टीमों के बीच हुए टी-20 मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ औसत से बल्लेबाजी की है।

#1 विराट कोहली (70.28 की औसत) इस सूची में पहले स्थान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2012 में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 11 मुकाबलों की 11 पारियों में 70.28 की औसत से बल्लेबाजी की थी। इस दौरान उन्होंने 492 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा था।

#2 मोहम्मद रिजवान (57 की औसत) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान हैं। हालांकि, अभी ये खिलाड़ी इस प्रारूप में टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने भारत के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला 2021 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 5 मुकाबलों की 5 पारियों में 57 की औसत से 228 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79* रन रहा है। रिजवान ने भारत के खिलाफ 111.76 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

#3 शाहीन अफरीदी (49 की औसत) इस सूची में तीसरे स्थान पर हैरान करने वाला नाम है। साल 2021 में भारत के खिलाफ पहला टी-20 मुकाबला खेलने वाले शाहीन अफरीदी ने अब तक 4 मुकाबलों में 49 की औसत से बल्लेबाजी की है। शाहीन अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट भारत के खिलाफ 196 की रही है। उन्होंने 3 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 49 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 33* रन रहा है।