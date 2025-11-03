वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण

रोड्रिगेज रोड्रिगेज ने सेमीफाइनल में खेली अविश्वसनीय पारी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में अविश्वसनीय मैच जीत दर्ज की। डीवाई पाटिल में हुए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 338/10 का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने 59 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। संकट की घड़ी में रोड्रिगेज ने नाबाद 127 रन बनाते हुए टीम को उल्लेखनीय जीत दिलाई। उन्होंने इस संस्करण में 7 पारियों में 58.40 की औसत से 292 रन बनाए।

शफाली किस्मत से मिले मौके के दम पर शफाली ने दिलाई जीत शुरुआत में शफाली को विश्व कप की टीम में मौका नहीं मिला था, लेकिन प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्हें नॉकआउट मैचों में अवसर मिला। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विफल होने के बाद शफाली ने फाइनल में बल्लेबाजी में 87 रन की पारी खेली। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत ने उन्हें गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी दी, जिस पर भी खरी उतरी। फाइनल में उन्होंने 2 विकेट लिए और उन्हें खिताबी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

दीप्ति दीप्ति ने साबित की अपनी उपयोगिता दीप्ति इस समय विश्व की शीर्ष वनडे ऑलराउंडर में शुमार हैं। उन्होंने विश्व कप में भी अपनी उपयोगिता साबित की। फाइनल में बल्लेबाजी में उन्होंने 58 रन बनाए और गेंदबाजी में 5 विकेट लिए। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट लिए और दूसरी तरफ बल्लेबाजी में 200 से अधिक रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। वह जोरदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई।

हरमनप्रीत आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में रचा इतिहास हरमनप्रीत का यह सम्भवतः आखिरी वनडे विश्व कप था, जिसे जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने कप्तानी में कुछ फैसले लेकर चौंका दिया, जिसमें शफाली को गेंदबाजों देना भी शामिल रहा। वहीं, बल्लेबाजी में जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हरमनप्रीत ने टीम को संकट से उबारा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने 89 रन की कप्तानी पारी खेली। मौजूदा संस्करण में उन्होंने 2 अर्धशतकों की मदद से 260 रन अपने नाम किए।