ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए इंडिया-A की टीम का ऐलान किया है। पहले मैच के बाद टीम में बदलाव होंगे। पहले मैच में रजत पाटीदार कप्तानी करेंगे तो वहीं, दूसरे और तीसरे मुकाबले में तिलक वर्मा टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आखिरी 2 मुकाबलों में रजत टीम के उपकप्तान होंगे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है इंडिया-A की टीम
पहले वनडे मैच के लिए इंडिया-A की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सुर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुर्जपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य और सिमरजीत सिंह। दूसरे और तीसरे मुकाबलों के लिए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सुर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुर्जपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।
जानकारी
कहां खेले जाएंगे वनडे मैच
सीरीज के सभी मुकाबले कानपूर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच 30 सितंबर, दूसरा मुकाबला 3 अक्टूबर और तीसरा मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे।
दिग्गज
रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका नहीं
कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ इस सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि, दोनों का चयन टीम में नहीं किया गया है। रोहित और कोहली अब सिर्फ एक प्रारूप में खेलते हैं। दोनों ने 2024 टी-20 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कह दिया था। इसी साल उन्होंने मई में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था।
फिटनेस
कोहली की फिटनेस पर रखी जा रही नजर
कोहली की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना जाता है तो उन्हें बेंगलुरु में नियमित फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने 2027 क्रिकेट विश्व कप में खेलने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, वनडे क्रिकेट के कम हो रहे मैचों के कारण उनके पास ज्यादा प्रतिस्पर्धी मैचों में का मौका नहीं है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है।