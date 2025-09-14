अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों की साझेदारी करने वाली सलामी जोड़ियां, जानिए शीर्ष पर कौन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी किसी भी टीम की नींव मानी जाती है। पारी की शानदार शुरुआत करने वाले ये बल्लेबाज अक्सर मैच का रुख तय करते हैं। कई मशहूर जोड़ियों ने अपनी बेहतरीन साझेदारी से टीम को न सिर्फ मजबूत शुरुआत दी, बल्कि रनों के अंबार भी लगाए। ऐसे में आइए जानते हैं उन सलामी जोड़ियों के बारे में जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी करने के रिकॉर्ड्स हैं।

#1 गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स (11,632 रन) इस सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के 2 पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेन्स की जोड़ी शामिल है। साल 1978 से 1991 तक दोनों ने एक साथ पारी की शुरुआत करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 250 मैचों में कुल 11,632 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई। इनमें 31 बार शतकीय और 50 बार अर्धशतकीय साझेदारी शामिल रही। दोनों की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 298 रनों की थी जो उनकी बेहतरीन तालमेल का सबूत है।

#2 मार्वन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या (7,851 रन) दूसरे स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम की मशहूर सलामी जोड़ी मार्वन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या है। 1997 से 2007 तक दोनों ने पारी की शुरुआत करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 197 मैचों में मिलकर 7,851 रन जोड़े और 41.76 की औसत से टीम को मजबूत शुरुआत दी। इन दोनों ने 17 शतकीय और 43 अर्धशतकीय साझेदारियां निभाईं, जबकि 9 बार नाबाद भी लौटे। उनकी सबसे बड़ी साझेदारी 335 रनों की रही।

#3 रोहित शर्मा और शिखर धवन (6,891 रन) तीसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे सफल सलामी जोड़ियों में से एक शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी है। दोनों ने साल 2013 में पहली बार पारी की शुरुआत की और आखिरी बार 2022 में इस भूमिका में साथ दिखे। उन्होंने 167 मैचों में मिलकर 6,891 रन जोड़े और 41.76 की औसत से बेहतरीन प्रदर्शन किया। धवन-रोहित की जोड़ी ने 22 शतकीय और 22 अर्धशतकीय साझेदारियां निभाईं। इनकी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 210 रनों की रही।