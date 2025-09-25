एशिया कप 2025, सुपर-4: भारत बनाम श्रीलंका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एशिया कप 2025 , सुपर-4 के आखिरी मैच में भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार (26 सितंबर) को श्रीलंका से भिड़ेगी। भारतीय टीम सुपर-4 के दोनों मैच जीतकर पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है और यह मुकाबला उसके लिए तैयारियों की अंतिम परीक्षा होगी। वहीं, शुरुआती 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका की टीम पहले ही खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड श्रीलंका के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी भारत और श्रीलंका के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने 21 मैच अपने नाम किए हैं। श्रीलंका को 9 मुकाबलों में जीत मिल पाई है। 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 4 मैच अपने नाम किए हैं। श्रीलंका सिर्फ 1 मैच जीतने में सफल रही है।

संयोजन इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारतीय टीम पहले से फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में सुपर-4 के अपने अंतिम मैच में अन्य खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। सूर्यकुमार यादव अभी तक अपने लय में नजर नहीं आए हैं। ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 49.60 की औसत और 206.66 की स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाए हैं। श्रीलंका के निसांका ने 5 पारियों में 30.80 की औसत और 146.66 की स्ट्राइक रेट से 154 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में कुलदीप ने 5 पारियों में 8.08 की उम्दा औसत के साथ 12 विकेट चटकाए हैं। हसरंगा ने 5 पारियों में 17 की औसत से 7 विकेट झटके हैं।