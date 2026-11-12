श्रेयस अय्यर चौथे वनडे में भारतीय टीम के कप्तान होंगे (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: चौथे वनडे मैच का प्रीव्यू, जानिए पिच और मौसम का हाल

लेखन आदर्श कुमार 10:24 am Nov 12, 202610:24 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला 13 नवंबर (शुक्रवार) को खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय टीम की नजरें चौथा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। आइए मुकाबले से जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं।