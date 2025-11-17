एशेज सीरीज में बेन स्टोक्स का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर को होने वाले मैच से हो जाएगी। पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम लम्बे समय से ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीत सकी है और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इस बार विपक्षी चुनौती के लिए तैयार है। इस बीच स्टोक्स के एशेज टूर्नामेंट के इतिहास में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी स्टोक्स ने एशेज में खेले हैं कुल 24 टेस्ट स्टोक्स ने एशेज सीरीज में कुल 24 टेस्ट खेले थे, जिसकी 45 पारियों में उन्होंने 36.32 की औसत से 1,562 रन बनाए थे। इस बीच उनके नाम 4 शतक और 8 अर्धशतक हैं। क्रिकइन्फो के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 9 टेस्ट मैचों में स्टोक्स ने 28.61 की औसत से 515 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक और एक शतक है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 1,047 एशेज रन घरेलू मैदान पर आए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल है।

गेंदबाजी गेंदबाजी में ऐसा रहा स्टोक्स का प्रदर्शन स्टोक्स ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 24 मैचों की 31 पारियों में 41 विकेट लिए हैं। इस बीच उनकी औसत 38.95 है। उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए उनके खिलाफ 40.94 की औसत के साथ 19 विकेट चटकाए हैं। बता दें कि स्टोक्स ने अपने देश में खेलते हुए कंगारू टीम के विरुद्ध 22 सफलताएं हासिल की है।

करियर शानदार रहा है स्टोक्स का टेस्ट करियर स्टोक्स ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 115 मुकाबले खेले हैं और इसकी 206 पारियों में 35.69 की औसत से 7,032 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 14 शतक के अलावा 35 अर्धशतक भी निकले हैं। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 258 रन रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 31.64 की औसत के साथ 230 विकेट चटकाए थे।