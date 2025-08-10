अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन गेंदबाजों ने झटके हैं सर्वाधिक 5 विकेट हॉल, जानिए शीर्ष पर कौन

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 विकेट झटकना किसी भी गेंदबाज के लिए खास उपलब्धि होती है, लेकिन कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्होंने बार-बार यह कमाल कर इतिहास रचा। टेस्ट, वनडे और टी-20 में विपक्षी बल्लेबाजों को धराशायी कर इन्होंने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनावाया है। इन गेंदबाजों के आंकड़े उनके कौशल का सबूत होने के साथ क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा भी हैं। ऐसे में आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 मुथैया मुरलीधरन (77 बार) पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। उन्होंने 1992 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 495 मैच की 583 पारियों में 22.86 की औसत से 1,347 विकेट चटकाए थे। इस दौरान उन्होंने 77 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 9/51 का रहा था।

#2 रिचर्ड हैडली (41 बार) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रिचर्ड हैडली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 1973 में खेला था। आखिरी बार वह 1990 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 201 मैचों की 262 पारियों में 22.10 की औसत से 589 विकेट लिए थे। इस दौरान हैडली ने 41 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 9/52 विकेट का रहा था।

#3 शेन वॉर्न (38 बार) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व महान गेंदबाज शेन वॉर्न अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 1992 में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 339 मैचों की 464 पारियों में 25.51 की औसत से 1,001 विकेट चटकाए थे। इस दिग्गज खिलाड़ी ने 38 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 8/71 विकेट का रहा था।