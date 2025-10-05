वनडे विश्व कप 2025: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 88 रन से हराया। कोलंबो में हुए मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम सिदरा अमीन के अर्धशतक (81) के बावजूद 159 पर सिमट गई। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में अजेय रहते हुए अपना 12वां मैच जीता। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
प्रतिका रावल (31) और स्मृति मंधाना (23) ने पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। इसके बाद हरलीन देओल (46), जेमिमा रोड्रिगेज (32), और दीप्ति शर्मा (25) ने अच्छी पारियां खेलीं। अंतिम ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए आई रिचा घोष ने नाबाद 35 रन बनाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान ने 26 रन तक अपने 3 विकेट खोए। इसके बाद अमीन और नतालिया परवेज (33) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
घोष
रिचा घोष ने खेली उम्दा पारी
भारत ने जब 203 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब रिचा घोष क्रीज पर आई। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आखिरी ओवरों के दौरान तेजी से रन बटोरते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 35 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इस पारी के दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 175.00 की रही।
दीप्ति
दीप्ति शर्मा ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई दीप्ति ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 25 रन बनाए। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने सभी प्रारूप को मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 182 पारियों में बल्लेबाजी की है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में उन्होंने अपने 250 चौके भी पूरे किए। इस प्रारूप में वह अब तक 2,600 से अधिक रन बना चुकी हैं।
बेग
डायना बेग ने पाकिस्तान से किया तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
पाकिस्तानी तेज गेंदबाज डायना बेग ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। दाएं हाथ की इस गेंदबाज ने अपने 10 ओवर में 6.90 की इकॉनमी रेट के साथ 69 रन दिए। क्रिकइंफो के अनुसार, बेग अब महिला वनडे विश्व कप इतिहास में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गेंदबाज बनी है। इस टूर्नामेंट में उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ निदा डार (4/10) और नशरा संधू (4/26) हैं।
सिदरा अमीन
सिदरा अमीन ने खेली संघर्षपूर्ण पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जब 6 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब अमीन क्रीज पर आई। दाएं हाथ की इस शीर्षक्रम की बल्लेबाज ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अर्धशतक के बाद रन गति में इजाफा किया और 106 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का लगाया। वह भारत के खिलाफ वनडे में छक्का लगाने वाली पहली पाकिस्तानी बल्लेबाज बनी।
हेड-टू-हेड
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता 12वां वनडे मैच
भारतीय टीम ने अपना वर्चस्व बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को वनडे में 12वीं बार हराया। अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 12 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। महिला विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5वीं जीत दर्ज की।
जानकारी
वनडे विश्व कप 2025 में भारत ने जीता अपना दूसरा मैच
हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने इस टूर्नामेंट में अपने शुरुआती 2 मैच जीते हैं। बता दें कि पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को हराया था। तालिका में फिलहाल शीर्ष पर मौजूद भारत का अगला मैच 9 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से होना है।
गेंदबाजी
ऐसी रही भारत की गेंदबाजी
भारत की ओर से क्रांति गौड़ सबसे सफल गेंदबाज रही। उन्होंने अपने 10 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट लिए। भारतीय स्पिनर दीप्ति ने भी 3 सफलताएं हासिल की। उन्होंने अपने 9 ओवर में 45 रन दिए। स्नेह राणा ने अपने 8 ओवर में 38 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए। रेनुका सिंह ठाकुर और श्रीचरणी को कोई विकेट नहीं मिल सका।