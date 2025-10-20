महिला वनडे विश्व कप 2025: श्रीलंका से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई बांग्लादेशी टीम 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती श्रीलंकाई टीम विशमी गुणरत्ने (0) के आउट होने के बाद कप्तान चमारी अट्टापट्टू (46) और परेरा (85) ने पारी को संभाला। इसके बाद नीलाक्षी डी सिल्वा (37) के अलावा अन्य बल्लेबाज निरंतर आउट होते चले गए और पूरी टीम 44.4 ओवर में सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश ने 24 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। इसके बाद अख्तर और सुल्ताना ने अर्धशतक लगाए। अंत में जीत के करीब आकर बांग्लादेशी टीम लड़खड़ा गई।

जीत अट्टापट्टू ने बेहतरीन गेंदबाजी से दिलाई जीत बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन की दरकार थी, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान अट्टापट्टू ने करिश्माई प्रदर्शन किया। उन्होंने मैच के आखिरी ओवर में 3 विकेट हासिल किए और सिर्फ 1 रन दिया। अंतिम ओवर में बांग्लादेश की पारी में कुल 4 विकेट गिरे, जिसमें 1 रन आउट भी शामिल रहा। अट्टापट्टू ने अपने 10 ओवर में 42 रन देते हुए 4 सफलताएं हासिल की।

परेरा हसिनी परेरा ने पूरे किए 1,000 रन परेरा ने 99 गेंदों का सामना करते हुए 85 रनों की पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। यह उनका वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस बीच परेरा ने महिला वनडे क्रिकेट में 1,000 रन पूरे कर लिए। अपना 59वां मैच खेलते हुए उन्होंने 19.18 की औसत के साथ 1,036 रन बनाए हैं। यह इस बल्लेबाज का महिला वनडे में पहला अर्धशतक था।

उपलब्धि 4,000 रन बनाने वाली पहली श्रीलंकाई महिला बल्लेबाज अट्टापट्टू ने 43 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। अपना 120वां वनडे खेलते हुए अट्टापट्टू ने 4,000 रन पूरे किए। उनका औसत 35 से ज्यादा का है, जिसमें 9 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 500 से ज्यादा चौके और 60 छक्के लगाए हैं। क्रिकइन्फो के अनुसार, अट्टापट्टू महिला वनडे में 4,000 रन बनाने वाली विश्व की 20वीं बल्लेबाज हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज भी हैं।

रिकॉर्ड केवल चौथी एशियाई बल्लेबाज अट्टापट्टू वनडे में 4,000 रन बनाने वाली पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज बनने के साथ-साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाली केवल चौथी एशियाई बल्लेबाज भी बन गई हैं। उनसे पहले ये कारनामा केवल भारतीय खिलाड़ी मिताली राज, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर कर चुकी हैं। श्रीलंका के लिए महिला वनडे में अट्टापट्टू के बाद अगले सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी शशिकला सिरीवर्धने हैं, जिन्होंने 2,029 रन बनाए हैं।