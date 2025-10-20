रावलपिंडी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर 250 के पार, ऐसा रहा पहला दिन

अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक ने लगाया अर्धशतक पाकिस्तान को 35 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। पारी की शुरुआत करने आए इमाम उल हक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने पारी को संभाला और अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 146 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने शान मसूद के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। वहीं, बाबर आजम सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए।

बाबर बाबर का खराब फॉर्म जारी 2023 की शुरुआत से, बाबर का घरेलू टेस्ट मैचों में औसत 18.40 रहा है। क्रिकइंफो के अनुसार, इस अवधि में कम से कम 200 रन बनाने वाले विशेषज्ञ बल्लेबाजों में यह सबसे कम है। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 42 रहा है। आखिरी बार उन्होंने घरेलू मैदान पर 50 रन का आंकड़ा दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पार किया था। तब उन्होंने 161 रनों की प्रभावशाली पारी खेली थी।

शान मसूद शान मसूद ने खेली कप्तानी पारी पाकिस्तान ने अपना पहला विकेट 35 रन के स्कोर पर इमाम उल हक (17) के रूप में खोया। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए मसूद ने पारी को संभालने का सफल प्रयास किया। टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 83 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने अब्दुल्ला शफीक (57) के साथ मिलकर 111 रन जोड़े। पहले दिन के आखिरी सत्र के दौरान वह 87 रन बनाकर आउट हुए।