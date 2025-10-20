श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ने महिला वनडे में 4,000 रन पूरे किए, हासिल की ये उपलब्धि
क्या है खबर?
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने महिला वनडे क्रिकेट में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने ICC महिला विश्व कप 2025 के 21वें मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहला रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस मैच में अट्टापट्टू ने 43 गेंद में 46 रन की पारी खेली। आइए उनके जरुरी आंकड़े जानते हैं।
आंकड़े
4,000 रन बनाने वाली पहली श्रीलंकाई महिला बल्लेबाज
अपना 120वां वनडे खेलते हुए अट्टापट्टू ने 4,000 रन पूरे किए हैं। उनका औसत 35 से ज्यादा का है, जिसमें 9 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने अपने वनडे करियर में 500 से ज्यादा चौके और 60 छक्के लगाए हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, अट्टापट्टू महिला वनडे में 4,000 रन बनाने वाली विश्व की 20वीं बल्लेबाज हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज भी हैं।
रिकॉर्ड
केवल चौथी एशियाई बल्लेबाज
अट्टापट्टू महिला वनडे में 4,000 रन बनाने वाली पहली श्रीलंकाई बल्लेबाज बनने के साथ-साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाली केवल चौथी एशियाई बल्लेबाज भी बन गई हैं। उनसे पहले ये कारनामा केवल भारतीय खिलाड़ी मिताली राज, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर कर चुकी हैं। श्रीलंका के लिए महिला वनडे में अट्टापट्टू के बाद अगले सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी शशिकला सिरीवर्धने हैं, जिन्होंने 2,029 रन बनाए हैं।