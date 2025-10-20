चमारी अट्टापट्टू ने महिला वनडे में 4,000 रन पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ने महिला वनडे में 4,000 रन पूरे किए, हासिल की ये उपलब्धि

लेखन Manoj Panchal 04:59 pm Oct 20, 202504:59 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने महिला वनडे क्रिकेट में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने ICC महिला विश्व कप 2025 के 21वें मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहला रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेले गए इस मैच में अट्टापट्टू ने 43 गेंद में 46 रन की पारी खेली। आइए उनके जरुरी आंकड़े जानते हैं।